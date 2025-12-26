|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer timefrom 1h 22min
Total travel timefrom 1d 14h 2min
|Choose
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 1d 21h 12min
|Choose
Transfer station
MEZHEGChoose
|
Transfer timefrom 12h 7min
|
Total travel timefrom 2d 15h 25min
|Choose
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 14h 6min
|
Total travel timefrom 2d 13h 32min
|Choose
Transfer station
MIKUNChoose
|
Transfer timefrom 10h 44min
|
Total travel timefrom 2d 16h 41min
|Choose
Transfer station
UHTAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 3d 1h 42min
|Choose
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 5h 58min
|
Total travel timefrom 2d 21h 31min
|Choose
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 2d 19h 38min
|Choose
Transfer station
NIZOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 58min
|
Total travel timefrom 2d 10h 38min
|Choose
Transfer station
SOSNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 3d 2h 39min
|Choose
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 1d 21h 2min
|Choose
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 1d 21h 15min
|Choose
Transfer station
VORKUTAChoose
|
Transfer timefrom 21h 40min
|
Total travel timefrom 4d 6h 3min
|Choose
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 1d 20h 53min
|Choose
Transfer station
MALAYA PERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 3d 6h 9min
|Choose