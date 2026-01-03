|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SALSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PROLETARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 47м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUBERLEВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RAEVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 22м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 48м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TIHORETSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KORENOVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 49м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 33м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 24м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 19м
|Выбрать