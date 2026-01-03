Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ЯЯ - ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
YASHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
YALUTOROVSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
UBINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 20м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 7м
Общее время в пути
от 4дн 17м		 Выбрать
Станция пересадки
VIEDRINO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEREMHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 7м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNEUDINSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 44м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ZALARI
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SLYUDYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTULIK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 17м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
KUYTUN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
BAYKALSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 52м
Общее время в пути
от 4дн 11ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
TULUN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
ULAN-UDEI
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 16м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
MIESOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
USOLE-SIBIRSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ZUEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 27м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
na-avtobuse.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru