Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ПЕТРОПАВЛОВСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 2м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
OB
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 21м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 23м
Общее время в пути
от 4дн 10ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 40м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 58м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru