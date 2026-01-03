|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 15ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 57м
|
Общее время в путиот 22ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 20ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LANGEPASOVSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 2м
|
Общее время в путиот 20ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 54м
|
Общее время в путиот 22ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GOLIESHMANOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 54м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MASLYANSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 21м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 3м
|
Общее время в путиот 16ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 16ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 17ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 14м
|
Общее время в путиот 17ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MEGIONВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 43м
|
Общее время в путиот 21ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 1м
|Выбрать