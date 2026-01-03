Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Воронеж - Казань

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 17ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 18ч		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Время пересадки
от 2ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Время пересадки
от 5ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Время пересадки
от 4ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадки
от 6ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Время пересадки
от 3ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Время пересадки
от 2ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Время пересадки
от 5ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Время пересадки
от 2ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 18ч		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Время пересадки
от 3ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BRYUHOVETSKAYA
Время пересадки
от 11ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
STAROMINSK
Время пересадки
от 13ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Время пересадки
от 2ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KANEVSKAYA
Время пересадки
от 14ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
SIMFEROP P
Время пересадки
от 2ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Время пересадки
от 2ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Время пересадки
от 3ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
DJANKOI
Время пересадки
от 5ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADISLAV
Время пересадки
от 10ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 40м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Время пересадки
от 2ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
TONNELNAYA
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Время пересадки
от 18ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 2ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 9ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 4ч		 Выбрать
Станция пересадки
KRIELOVSKAYA
Время пересадки
от 1ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 38м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOROSSIYSK
Время пересадки
от 2ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ABINSKAYA
Время пересадки
от 3ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIMSKAYA
Время пересадки
от 5ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
S KOLODEZ
Время пересадки
от 15ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Время пересадки
от 6ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAYTSEVKA
Время пересадки
от 4ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Время пересадки
от 5ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Время пересадки
от 7ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Время пересадки
от 6ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 13ч		 Выбрать
Станция пересадки
TAMAN
Время пересадки
от 18ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Время пересадки
от 16ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Время пересадки
от 7ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 5ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGANNAYA
Время пересадки
от 11ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
BELORECHENSKAYA
Время пересадки
от 9ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
HADIEZHENSKAYA
Время пересадки
от 4ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Время пересадки
от 15ч 47м
Общее время в пути
от 23ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Время пересадки
от 7ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Время пересадки
от 7ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
DZERZHINSK
Время пересадки
от 8ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 45м		 Выбрать
Станция пересадки
SULIN
Время пересадки
от 23ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 33м		 Выбрать
