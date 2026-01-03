|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ST PETERSBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 34м
|
Общее время в путиот 3дн 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 40м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 21м
|
Общее время в путиот 3дн 9ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 3дн 7ч
|Выбрать