|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
HOSTA
Время пересадкиот 15ч 39м
Общее время в путиот 1дн 15ч 9м

ADLER
от 15ч 12м
от 1дн 15ч 36м

LOOE
|
от 17ч 35м
от 1дн 13ч 9м

LAZAREVSKAYA
от 19ч 23м
от 1дн 11ч 39м

SOCHI
от 16ч 37м
от 1дн 14ч 15м

TUAPSE
от 21ч 40м
от 1дн 9ч 18м

MOROZOVSKAYA
от 9ч 23м
от 4ч 40м

MOSCOW
от 1ч 40м
от 1дн 23ч 10м

EFREMOV
от 14ч 17м
от 1дн 10ч 33м

UZLOVAYA
от 10ч 34м
от 1дн 14ч 16м

LIPETSK
от 22ч 28м
от 1дн 2ч 22м

YELETS
от 18ч 47м
от 1дн 6ч 3м

SARATOV
от 4ч 35м
от 21ч 15м

PETROV VAL
от 11ч 49м
от 14ч 1м

KARAMIESH
от 8ч 14м
от 17ч 36м
