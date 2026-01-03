|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 3ч 50м
Общее время в путиот 3дн 22ч 3м
Станция пересадки
YURGA
Время пересадкиот 8ч 51м
Общее время в путиот 3дн 17ч 29м
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 6ч 7м
Общее время в путиот 3дн 16ч 36м
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 5ч 6м
Общее время в путиот 3дн 17ч 51м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадкиот 9ч 30м
Общее время в путиот 3дн 16ч 6м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадкиот 9ч 19м
Общее время в путиот 3дн 15ч 20м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадкиот 9ч 49м
Общее время в путиот 3дн 14ч 46м
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадкиот 8ч 51м
Общее время в путиот 3дн 15ч 46м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадкиот 8ч 57м
Общее время в путиот 3дн 15ч 38м
Станция пересадки
BALEZINO
Время пересадкиот 8ч 47м
Общее время в путиот 3дн 23ч 24м
Станция пересадки
GLAZOV
Время пересадкиот 6ч 55м
Общее время в путиот 4дн 1ч 28м
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Время пересадкиот 8ч 46м
Общее время в путиот 3дн 17ч 46м
Станция пересадки
KIROV
Время пересадкиот 5ч 45м
Общее время в путиот 4дн 7ч 50м
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадкиот 4ч 56м
Общее время в путиот 3дн 23ч 3м
