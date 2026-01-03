Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Волгоград - Белгород

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 49м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
YELETS
Выбрать
Время пересадки
от 13ч
Общее время в пути
от 22ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
PAVELETS
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
EFREMOV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
UZLOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
RANENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
GRYAZI
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 26м
Общее время в пути
от 21ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SHUMIHA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 58м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROPAVLOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 25м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
MAKUSHINO
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 46м
Общее время в пути
от 4дн 33м		 Выбрать
Станция пересадки
PETUHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGAN
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 18м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
ISILKUL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 26м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 53м		 Выбрать
