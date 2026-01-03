|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MIASS
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 9ч 17м
|Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадкиот 2ч 44м
Общее время в путиот 1дн 12ч 42м
|Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадкиот 2ч 48м
Общее время в путиот 1дн 5ч 16м
|Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадкиот 1ч 22м
Общее время в путиот 1дн 1ч 49м
|Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадкиот 1ч 41м
Общее время в путиот 1дн 2ч 24м
|Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Время пересадкиот 2ч 49м
Общее время в путиот 22ч 24м
от 22ч 24м
Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадкиот 1ч 37м
Общее время в путиот 1дн 7ч 20м
|Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Время пересадкиот 1ч 38м
Общее время в путиот 1дн 29м
от 1дн 29м
Станция пересадки
SULEYA
Время пересадкиот 3ч 43м
Общее время в путиот 1дн 4ч 29м
|Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 2ч 50м
Общее время в путиот 1дн 13ч 37м
|Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадкиот 3ч 51м
Общее время в путиот 18ч 3м
от 18ч 3м
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадкиот 3ч 15м
Общее время в путиот 1дн 8ч 32м
|Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадкиот 10ч 22м
Общее время в путиот 1дн 2ч 19м
|Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадкиот 3ч 43м
Общее время в путиот 18ч 4м
от 18ч 4м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадкиот 6ч 48м
Общее время в путиот 17ч 33м
от 17ч 33м