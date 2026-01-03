|Станция пересадки
Время пересадки
MOSCOW
от 4ч 37м
Общее время в пути от 2дн 6ч 8м

ST PETERSBURG
от 8ч 55м
от 3дн 1ч 35м

OKULOVKA
от 16ч
от 3дн 5ч 28м

M VISHERA
от 16ч
от 3дн 5ч 2м

CHUDOVO-MOSKOVSKOE
от 5ч 18м
от 3дн 1ч 14м

BOLOGOE-MOSKOVSKOE
от 17ч 46м
от 3дн 3ч 37м

YAROSLAVL
от 7ч 45м
от 3дн 2м
