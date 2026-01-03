|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 8м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RAEVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ABDULINOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AKSAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 34м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 8м
|Выбрать