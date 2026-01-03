|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 12ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 2м
|
Общее время в путиот 22ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 15ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 17ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 49м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 18м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 19ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 16ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 14ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 5м
|
Общее время в путиот 13ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 48м
|
Общее время в путиот 14ч 20м
|Выбрать