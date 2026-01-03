|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 9м
Общее время в путиот 2дн 4ч 4м
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 1ч 9м
Общее время в путиот 1дн 1ч 36м
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадкиот 2ч 43м
Общее время в путиот 1дн 5ч 4м
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадкиот 2ч 26м
Общее время в путиот 1дн 5ч
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадкиот 1ч 59м
Общее время в путиот 1дн 8ч 24м
Станция пересадки
ELANSKIY
Время пересадкиот 2ч 28м
Общее время в путиот 1дн 5ч 10м
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадкиот 1ч 27м
Общее время в путиот 1дн 16ч 7м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадкиот 1ч 25м
Общее время в путиот 20ч 43м
Станция пересадки
PENZA
Время пересадкиот 2ч 28м
Общее время в путиот 1дн 20ч 56м
Станция пересадки
HANIEMEY
Время пересадкиот 7ч 34м
Общее время в путиот 2дн 21ч 12м
Станция пересадки
PURPE
Время пересадкиот 3ч 57м
Общее время в путиот 3дн 55м
Станция пересадки
ORSK
Время пересадкиот 5ч 49м
Общее время в путиот 1дн 4ч 38м
