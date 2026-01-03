|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 33м
|
Общее время в путиот 22ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 22ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 54м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 37м
|
Общее время в путиот 23ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 49м
|
Общее время в путиот 23ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 23ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 23ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 23ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 23ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 58м
|
Общее время в путиот 23ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 23ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
ABDULINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 23ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AKSAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 23ч 28м
|Выбрать