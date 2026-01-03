|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 56м
|
Общее время в путиот 18ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 39м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 35м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 49м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 47м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 8м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 19ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 27м
|
Общее время в путиот 20ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 27м
|Выбрать