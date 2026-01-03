|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 1ч 35м
Общее время в пути от 18ч 10м

Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки от 1ч 22м
Общее время в пути от 1дн 2ч 31м

Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки от 1ч 5м
Общее время в пути от 1дн 8ч 19м

Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Время пересадки от 3ч 33м
Общее время в пути от 1дн 2ч 1м

Станция пересадки
OKULOVKA
Время пересадки от 5ч 4м
Общее время в пути от 1дн 5ч 13м

Станция пересадки
KAZAN
Время пересадки от 2ч 42м
Общее время в пути от 19ч 8м

Станция пересадки
CANAS
Время пересадки от 3ч 53м
Общее время в пути от 19ч 5м

Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки от 2ч 27м
Общее время в пути от 2дн 14ч 33м

Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Время пересадки от 1ч 33м
Общее время в пути от 2дн 19ч 47м

Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки от 16ч 49м
Общее время в пути от 1дн 22ч 52м

Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Время пересадки от 13ч 32м
Общее время в пути от 21ч 12м

Станция пересадки
ZELENY DOL
Время пересадки от 1ч 11м
Общее время в пути от 19ч 45м
