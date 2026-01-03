|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 11ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 18ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 50м
|
Общее время в путиот 3дн 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 34м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 15ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 27м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 18м
|
Общее время в путиот 12ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 17ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MANTUROVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 11ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BRANTOVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 21м
|
Общее время в путиот 12ч 8м
|Выбрать