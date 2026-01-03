|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 3ч 8м
Общее время в путиот 1дн 18ч 12м

Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 12ч 40м
Общее время в путиот 1дн 7ч 13м

Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадкиот 6ч 27м
Общее время в путиот 1дн 12ч 55м

Станция пересадки
LANGEPASOVSKIY
Время пересадкиот 8ч 56м
Общее время в путиот 1дн 16ч

Станция пересадки
NIZHNEVARTOVSK
Время пересадкиот 5ч 15м
Общее время в путиот 1дн 19ч 59м

Станция пересадки
MEGION
Время пересадкиот 6ч 57м
Общее время в путиот 1дн 17ч 58м

Станция пересадки
TOBOLSK
Время пересадкиот 12ч 4м
Общее время в путиот 1дн 8ч 19м

Станция пересадки
DEMYANKA
Время пересадкиот 12ч 2м
Общее время в путиот 1дн 8ч 43м

Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадкиот 11ч 28м
Общее время в путиот 1дн 9ч 28м

Станция пересадки
REVDA
Время пересадкиот 19ч 9м
Общее время в путиот 2дн 2ч 15м

Станция пересадки
DRUZHININО
Время пересадкиот 17ч 53м
Общее время в путиот 2дн 3ч 36м

Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадкиот 16ч 13м
Общее время в путиот 1дн 14ч 37м

Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадкиот 9ч 17м
Общее время в путиот 1дн 13ч 14м

Станция пересадки
AGRYZ
Время пересадкиот 3ч 15м
Общее время в путиот 2дн 18ч 20м

Станция пересадки
AMZYA
Время пересадкиот 6ч 7м
Общее время в путиот 2дн 15ч 23м
