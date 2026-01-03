|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 13ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 23ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 17ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 19ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 20ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 56м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 27м
|
Общее время в путиот 19ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 52м
|
Общее время в путиот 3дн 11ч 33м
|Выбрать