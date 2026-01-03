Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - ИШИМ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
DANILOV
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 52м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLOGDA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 43м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 2м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 38м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 13м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 10м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 53м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 26м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 14м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 26м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 16м		 Выбрать
