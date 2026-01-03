|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 3м
Общее время в путиот 1дн 3ч

Станция пересадки
HOSTA
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 1дн 18ч 20м

Станция пересадки
SOCHI
Время пересадкиот 1ч 11м
Общее время в путиот 1дн 18ч 12м

Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Время пересадкиот 1ч 3м
Общее время в путиот 1дн 17ч 52м

Станция пересадки
TUAPSE
Время пересадкиот 1ч 3м
Общее время в путиот 1дн 17ч 48м

Станция пересадки
LOOE
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 1дн 18ч 2м

Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Время пересадкиот 1ч 36м
Общее время в путиот 1дн 16ч 57м

Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 15ч 18м

Станция пересадки
LISKI
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 1дн 9ч 24м

Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадкиот 1ч 43м
Общее время в путиот 1дн 13ч 39м

Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадкиот 2ч 22м
Общее время в путиот 1дн 10ч 50м

Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 1дн 7ч 28м

Станция пересадки
LIHAI
Время пересадкиот 2ч 1м
Общее время в путиот 1дн 15ч 31м

Станция пересадки
KAMENSKAYA
Время пересадкиот 1ч 53м
Общее время в путиот 1дн 15ч 39м

Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Время пересадкиот 1ч 27м
Общее время в путиот 1дн 16ч 13м
