|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHITAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULAN-UDEIВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 48м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IRKUTSKВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARIEMSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BORZYAВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GONCHAROVOВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 58м
|Выбрать