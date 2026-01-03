|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 16м
|
Общее время в путиот 17ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 5м
|
Общее время в путиот 15ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 43м
|
Общее время в путиот 19ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 36м
|
Общее время в путиот 13ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHANIEВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 16ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 22м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 6ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZAOZERNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 36м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
INGASHSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 37м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ILANSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 13м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RESHOTIEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 18м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYSHETВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 26м
|Выбрать