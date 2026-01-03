|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHUNAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYSHETВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BRATSKВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 30м
|
Общее время в путиот 19ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VIHOREVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 49м
|
Общее время в путиот 22ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KEZHEMSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 38м
|
Общее время в путиот 17ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RECHUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 46м
|
Общее время в путиот 16ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VIDIMВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 43м
|
Общее время в путиот 15ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZAOZERNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 27м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
INGASHSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 8м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ILANSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RESHOTIEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 28м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 55м
|Выбрать