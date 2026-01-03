Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки СЕГЕЖА - Ярославль

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 23ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 9м
Общее время в пути
от 21ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 36м
Общее время в пути
от 20ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 5м
Общее время в пути
от 22ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 59м
Общее время в пути
от 22ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
MURMANSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч
Общее время в пути
от 1дн 1ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KOLA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOMORSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZEMA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
EINGOZERO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
AMBARNIEY
Выбрать
Время пересадки
от 3ч
Общее время в пути
от 1дн 8ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
LOUHI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KEM
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OLENEGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 21м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru