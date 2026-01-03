Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Саратов - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 2дн 11ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 15м
Общее время в пути
от 4дн 14м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAPUL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
CHERNUSHKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 33м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 23м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 28м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 4дн 8ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 8ч		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
AMZYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч
Общее время в пути
от 2дн 14ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KUEDA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAD
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 27м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
ALMATQ
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 39м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 35м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru