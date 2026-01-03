|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 39м
|
Общее время в путиот 23ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIZHNY NOVGORODВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 18м
|Выбрать