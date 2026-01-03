Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Санкт-Петербург - НОВООТРАДНАЯ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 19ч 29м
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 21ч 5м
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 43м
Общее время в пути
от 22ч 40м
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 23ч 4м
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 58м
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 3м
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 43м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 39м
Станция пересадки
GRYAZI
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 13м
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 46м
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 20м
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 38м
Станция пересадки
INZA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 23ч 7м
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 23м
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 31м
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 9м
Станция пересадки
USMAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 27м
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 20м
Станция пересадки
ASTRAKHAN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 25м
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 38м
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 1м
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 5м
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 28м
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 59м
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 8м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 28м
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч
Общее время в пути
от 2дн 18ч
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 29м
Станция пересадки
DINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 33м
Станция пересадки
VQSELKI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 4м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 3м
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 55м
Станция пересадки
KORENOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 57м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 10м
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 36м
Станция пересадки
BELGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 29м
Станция пересадки
RZHAVA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 8м
Станция пересадки
PROHOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 52м
Станция пересадки
KIRSANOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 48м
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 18м
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 41м
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 29м
Станция пересадки
UMET
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 51м
Станция пересадки
TAMALA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 51м
Станция пересадки
ANISOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 17м
Станция пересадки
URBAH
Выбрать
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 1дн 13ч 49м
Станция пересадки
PALLASOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 55м
Станция пересадки
EILTON
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 33м
Станция пересадки
VERHNIY BASKUNCHAK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 59м
Станция пересадки
HARABALINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 37м
Станция пересадки
ASHULUK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 17м
Станция пересадки
AKSARAYSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 33м
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 14ч
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 52м
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 26м
Станция пересадки
VERHNIY UFALEY
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 35м
Станция пересадки
KIESHTIEM
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 50м
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 5м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 14м
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 20м
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 12м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 7м
