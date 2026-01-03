Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Санкт-Петербург - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 7м
Общее время в пути
от 4дн 30м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 12м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 2м
Общее время в пути
от 4дн 32м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч
Общее время в пути
от 4дн 7ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
SHARYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
MANTUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
NEYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ANTROPOVO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
GALICH
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
BRANTOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 25м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
BUY
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
NOMZHA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
SVECHA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
LOPAREVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOLOVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAYTSEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 20м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
POVORINO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 39м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 40м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
PERVOURALSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 39м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIELOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 26м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 30м
Общее время в пути
от 5дн 23ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 6м
Общее время в пути
от 5дн 21ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 57м
Общее время в пути
от 5дн 19ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 38м
Общее время в пути
от 5дн 22ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 53м
Общее время в пути
от 5дн 17ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 3м
Общее время в пути
от 6дн 10м		 Выбрать
