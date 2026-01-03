Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Санкт-Петербург - АЧИНСК 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SHARYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
MANTUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NEYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
ANTROPOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
GALICH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
BRANTOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
PONAZIEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NOMZHA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
SHABALINO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BUY
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 2дн 15ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
DZERZHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
GOSTOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
KUNGUR
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ZUEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NEREHTA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 26м		 Выбрать
Станция пересадки
SHEKSHEMA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SVECHA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 20ч		 Выбрать
Станция пересадки
LOPAREVO
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 35м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
ILINO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
YAR
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч
Общее время в пути
от 4дн 20ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 23м
Общее время в пути
от 5дн 5ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 13м
Общее время в пути
от 5дн 2ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 23ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KOSTROMA NOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 40м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
UREN
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHUNYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
FALENKI
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 5м
Общее время в пути
от 5дн 10ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 59м
Общее время в пути
от 5дн 8ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 12м
Общее время в пути
от 5дн 9ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 12м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 15м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 29м		 Выбрать
