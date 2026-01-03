Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Самара - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 2дн 6ч		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 14м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 7м
Общее время в пути
от 5дн 12ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 39м
Общее время в пути
от 5дн 12ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 20ч
Общее время в пути
от 3дн 16ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
KOLIESHLEY
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 50м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEZDNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 32м
Общее время в пути
от 5дн 5ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
NIYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 15м
Общее время в пути
от 5дн 6ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NEBEL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 5дн 7ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRENGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 5дн 8ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ULKAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 5дн 10ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
LENA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 2м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KEZHEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
VIDIM
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 41м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 28м
Общее время в пути
от 5дн 12ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 28м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 41м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 21м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 52м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 50м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 11м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru