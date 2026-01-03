|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
RYAZAN
Время пересадкиот 2ч 7м
Общее время в путиот 1дн 11ч 4м
от 2ч 7м
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 41м
Общее время в путиот 1дн 17ч 28м
от 1ч 41м
Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадкиот 2ч 22м
Общее время в путиот 1дн 16ч 7м
от 2ч 22м
Станция пересадки
LISKI
Время пересадкиот 1ч 16м
Общее время в путиот 1дн 13ч 3м
от 1ч 16м
Станция пересадки
GRYAZI
Время пересадкиот 3ч 33м
Общее время в путиот 1дн 14ч 30м
от 3ч 33м
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадкиот 1ч 8м
Общее время в путиот 1дн 12ч 51м
от 1ч 8м
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 13ч 17м
от 1ч 2м
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадкиот 3ч 59м
Общее время в путиот 1дн 16ч 44м
от 3ч 59м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадкиот 10ч 12м
Общее время в путиот 3дн 7ч 17м
от 10ч 12м
Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадкиот 14ч 38м
Общее время в путиот 1дн 18ч 34м
от 14ч 38м
Станция пересадки
CHEBARKUL
Время пересадкиот 12ч 40м
Общее время в путиот 3дн 4ч 40м
от 12ч 40м
Станция пересадки
MIASS
Время пересадкиот 13ч 30м
Общее время в путиот 3дн 3ч 52м
от 13ч 30м