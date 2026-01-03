|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 42м
|Выбрать
|
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 18м
|Выбрать
|
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 49м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 1м
|Выбрать
|
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 20м
|Выбрать
|
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 33м
|Выбрать
|
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 13м
|Выбрать
|
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 29м
|Выбрать
|
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 29м
|Выбрать
|
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 37м
|Выбрать
|
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 27м
|Выбрать
|
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 50м
|Выбрать
|
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 42м
|Выбрать
|
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 20м
|Выбрать
|
CHEBARKULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 27м
|Выбрать
|
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 53м
|Выбрать