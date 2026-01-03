|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 1ч 2м
Общее время в пути от 2дн 6ч 28м

Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадки от 1ч 23м
Общее время в пути от 1дн 16ч 59м

Станция пересадки
RYAZAN
Время пересадки от 1ч 47м
Общее время в пути от 1дн 22ч 45м

Станция пересадки
LISKI
Время пересадки от 10ч 48м
Общее время в пути от 1дн 8ч 50м

Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадки от 7ч 40м
Общее время в пути от 1дн 11ч 18м

Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки от 15ч 18м
Общее время в пути от 1дн 4ч 59м

Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
Время пересадки от 3ч 27м
Общее время в пути от 1дн 22ч 26м

Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Время пересадки от 2ч 7м
Общее время в пути от 16ч 30м

Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки от 1ч 22м
Общее время в пути от 16ч 2м

Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Время пересадки от 1ч 13м
Общее время в пути от 16ч 16м

Станция пересадки
LIPETSK
Время пересадки от 2ч 39м
Общее время в пути от 1дн 19ч 32м

Станция пересадки
YELETS
Время пересадки от 1ч 3м
Общее время в пути от 1дн 22ч 7м
