|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 4ч 27м
|
Станция пересадки
VOLOGDA
Время пересадкиот 13ч 14м
Общее время в путиот 14ч 27м
|
Станция пересадки
EMTSA
Время пересадкиот 7ч 7м
Общее время в путиот 1дн 5ч 40м
|
Станция пересадки
PLESETSKAYA
Время пересадкиот 8ч 30м
Общее время в путиот 1дн 4ч 16м
|
Станция пересадки
SHALAKUSHA
Время пересадкиот 9ч 58м
Общее время в путиот 1дн 2ч 47м
|
Станция пересадки
KONOSHA
Время пересадкиот 12ч 51м
Общее время в путиот 22ч 52м
|
Станция пересадки
GRYAZOVETS
Время пересадкиот 14ч 44м
Общее время в путиот 13ч 1м
|
Станция пересадки
NYANDOMA
Время пересадкиот 12ч 13м
Общее время в путиот 1дн 27м
|
Станция пересадки
OBOZERSKAYA
Время пересадкиот 5ч 54м
Общее время в путиот 1дн 6ч 50м
|
Станция пересадки
ARKHANGELSK
Время пересадкиот 1ч 2м
Общее время в путиот 1дн 12ч 14м
|
Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадкиот 21ч 20м
Общее время в путиот 7ч 23м
|
Станция пересадки
PERMILOVO
Время пересадкиот 4ч 13м
Общее время в путиот 1дн 8ч 35м
|
Станция пересадки
SHELEKSA
Время пересадкиот 14ч 40м
Общее время в путиот 1дн 4ч 59м
|
Станция пересадки
VOZHEGA
Время пересадкиот 14ч 37м
Общее время в путиот 21ч 19м
|