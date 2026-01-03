Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ПУРПЕ - БРЕДЫ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVIEY URENGOY
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
PUROVSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEVDARMA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
KOROTCHAEVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 32м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru