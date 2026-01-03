|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 49м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEBARKULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч
|Выбрать