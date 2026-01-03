Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ПЫТЬ-ЯХ - Санкт-Петербург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
DZERZHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KUNGUR
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
ZUEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
YAR
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ASTRAKHAN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 34м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
URBAH
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 22м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNIEY KUT
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 58м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
GMELINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 11ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
PALLASOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 25м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
EILTON
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
VERHNIY BASKUNCHAK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 8м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
HARABALINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHULUK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSARAYSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
PERVOURALSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
ELANSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
UREN
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHUNYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 15м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
na-avtobuse.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru