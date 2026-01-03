Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ПЛЕСЕЦКАЯ - Санкт-Петербург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 18ч 13м
Станция пересадки
VOLOGDA
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 17ч 11м
Станция пересадки
VOLHOV
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 18ч 57м
Станция пересадки
KONOSHA
Время пересадки
от 2ч 26м
Общее время в пути
от 18ч 6м
Станция пересадки
VOZHEGA
Время пересадки
от 9ч 58м
Общее время в пути
от 18ч 9м
Станция пересадки
HAROVSKAYA
Время пересадки
от 9ч 37м
Общее время в пути
от 18ч 9м
Станция пересадки
SUHONA
Время пересадки
от 9ч 17м
Общее время в пути
от 18ч 10м
Станция пересадки
EMTSA
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 20ч 46м
Станция пересадки
OBOZERSKAYA
Время пересадки
от 3ч 24м
Общее время в пути
от 21ч 59м
Станция пересадки
ARKHANGELSK
Время пересадки
от 1ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 59м
Станция пересадки
PERMILOVO
Время пересадки
от 6ч 8м
Общее время в пути
от 23ч 40м
Станция пересадки
SHELEKSA
Время пересадки
от 5ч 14м
Общее время в пути
от 20ч 13м
Станция пересадки
KADNIKOVSKIY
Время пересадки
от 14ч 42м
Общее время в пути
от 18ч 9м
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru

+7 (495) 269-83-67

