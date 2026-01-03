|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
ZELENY DOLВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 19ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 37м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 6м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARATOVВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 2м
|
Общее время в путиот 18ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IZHEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 37м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 33м
|Выбрать