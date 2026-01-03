|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 7м
|
Общее время в путиот 17ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHUSOVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 28м
|
Общее время в путиот 5ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIZHNY TAGILВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 42м
|
Общее время в путиот 16ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PASHIYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 49м
|
Общее время в путиот 9ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TEPLAYA GORAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 24м
|
Общее время в путиот 11ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GOROBLAGODATSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 37м
|
Общее время в путиот 14ч 24м
|Выбрать