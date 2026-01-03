Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ОРСК - Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 10ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZHSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
INZA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ORENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
PEREVOLOTSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
BUSULUK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
TOTSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
SOROCHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSERGIEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZOVATOVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
NOCHKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 53м		 Выбрать
