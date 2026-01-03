|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
Время пересадки от 1ч
Общее время в пути от 1дн 4ч 23м

RYAZAN
Время пересадки от 14ч 23м
Общее время в пути от 1дн 5ч 29м

SAMARA
Время пересадки от 6ч 44м
Общее время в пути от 1дн 4ч 17м

SIEZRAN
Время пересадки от 5ч 33м
Общее время в пути от 1дн 5ч 11м

EKATERINBURG
Время пересадки от 2ч 52м
Общее время в пути от 2дн 9ч 52м

RYAZHSK
Время пересадки от 5ч 51м
Общее время в пути от 1дн 12ч 5м

INZA
Время пересадки от 4ч 16м
Общее время в пути от 1дн 6ч 16м

OZHERELE
Время пересадки от 4ч 6м
Общее время в пути от 1дн 13ч 59м

KUZOVATOVO
Время пересадки от 5ч 24м
Общее время в пути от 1дн 5ч 41м

RUZAEVKA
Время пересадки от 5ч 3м
Общее время в пути от 1дн 21ч 21м

NOCHKA
Время пересадки от 4ч 18м
Общее время в пути от 1дн 22ч 6м

KAMENSK-URALSKIY
Время пересадки от 3ч 15м
Общее время в пути от 2дн 11ч 48м

CHELYABINSK
Время пересадки от 4ч 25м
Общее время в пути от 2дн 10ч 38м
