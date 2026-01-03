|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 56м
|
Общее время в путиот 6ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 14м
|
Общее время в путиот 7ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 7ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 47м
|
Общее время в путиот 20ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 12ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 13ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 11ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 14ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 21м
|
Общее время в путиот 15ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARIINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 19ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGOTOLВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 58м
|
Общее время в путиот 23ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ACHINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IRKUTSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 21м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 17м
|Выбрать