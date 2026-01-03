Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Омск - КУРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
RZHAVA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BELGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PROHOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
STARIEY OSKOL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIVETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
GUBKIN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 38м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 43м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 39м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 27м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 39м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 49м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 39м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 15ч
Общее время в пути
от 4дн 2ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 16м
Общее время в пути
от 4дн 8ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 44м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 52м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
ABINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 36м
Общее время в пути
от 4дн 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ANAPA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 40м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 38м		 Выбрать
