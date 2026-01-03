Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Омск - КОРОТЧАЕВО

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 20ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 42м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 6ч
Общее время в пути
от 1дн 10ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 8ч		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KUNGUR
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
REVDA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ELANSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 53м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAPUL
Выбрать
Время пересадки
от 6ч
Общее время в пути
от 2дн 17ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 10ч		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 41м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KUEDA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
MINYAR
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEBARKUL
Выбрать
Время пересадки
от 23ч
Общее время в пути
от 2дн 3ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 58м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 22м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
SEMENOV
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
AMZYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
CHERNUSHKA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMBARKA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 36м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров Поезд-офис: вагоны с переговорными для деловых пассажиров
Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах Поезда с креслами-массажерами появились на ночных рейсах
Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru