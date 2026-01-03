|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 37м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 50м
|
Общее время в путиот 4дн 3ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 27м
|
Общее время в путиот 2дн 19ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 34м
|
Общее время в путиот 3дн 1ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 55м
|
Общее время в путиот 3дн 5ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERESHCHAGINOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 27м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 45м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZUEVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 20м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 19ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 40м
|
Общее время в путиот 2дн 15ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 44м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 39м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 59м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUNGURВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 43м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
REVDAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 46м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 41м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 57м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AMZYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 38м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUEDAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 48м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHADВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 45м
|
Общее время в путиот 2дн 11ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 32м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMBARKAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 29м
|
Общее время в путиот 2дн 19ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KEZВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 56м
|
Общее время в путиот 3дн 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MENDELEEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERVOURALSKВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 43м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 42м
|
Общее время в путиот 2дн 11ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 2дн 15ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 11м
|
Общее время в путиот 2дн 7ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 53м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
URENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 13м
|
Общее время в путиот 3дн 10ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SHAHUNYAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 40м
|
Общее время в путиот 3дн 8ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YARВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 9м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 26м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 37м
|Выбрать