Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки от 8ч 22м
Общее время в пути от 1дн 21ч 3м

Станция пересадки
UFA
Время пересадки от 7ч
Общее время в пути от 1дн 21ч 44м

Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадки от 8ч 39м
Общее время в пути от 1дн 23ч 31м

Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки от 9ч 15м
Общее время в пути от 1дн 21ч 42м

Станция пересадки
TOBOLSK
Время пересадки от 8ч 11м
Общее время в пути от 2дн 2ч 40м

Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 10ч 50м
Общее время в пути от 2дн 21ч 56м

Станция пересадки
ASHA
Время пересадки от 6ч 57м
Общее время в пути от 1дн 22ч 21м

Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки от 8ч 41м
Общее время в пути от 2дн 3ч 17м

Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки от 7ч 16м
Общее время в пути от 2дн 4ч 19м

Станция пересадки
DEMYANKA
Время пересадки от 8ч 36м
Общее время в пути от 2дн 2ч 48м

Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки от 9ч 29м
Общее время в пути от 2дн 1ч 41м

Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки от 7ч 28м
Общее время в пути от 1дн 21ч 53м

Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадки от 7ч 15м
Общее время в пути от 1дн 22ч

Станция пересадки
MIASS
Время пересадки от 7ч 40м
Общее время в пути от 1дн 21ч 53м

Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадки от 7ч 42м
Общее время в пути от 1дн 21ч 51м

Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадки от 7ч 19м
Общее время в пути от 1дн 21ч 57м

Станция пересадки
KROPACHEVO
Время пересадки от 7ч 24м
Общее время в пути от 1дн 21ч 48м

Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки от 9ч 26м
Общее время в пути от 1дн 23ч 9м

Станция пересадки
KUT-YAH
Время пересадки от 9ч 5м
Общее время в пути от 1дн 23ч 32м

Станция пересадки
SALIEM
Время пересадки от 9ч 2м
Общее время в пути от 1дн 23ч 30м

Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Время пересадки от 8ч 39м
Общее время в пути от 2дн 2ч 41м

Станция пересадки
CHEBARKUL
Время пересадки от 8ч 36м
Общее время в пути от 1дн 21ч 44м

Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки от 7ч 28м
Общее время в пути от 1дн 21ч 51м

Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадки от 7ч 13м
Общее время в пути от 2дн 4ч 45м

Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Время пересадки от 11ч 46м
Общее время в пути от 1дн 19ч 50м

Станция пересадки
UST-TAVDA
Время пересадки от 8ч 15м
Общее время в пути от 2дн 3ч 43м

Станция пересадки
UST-YUGAN
Время пересадки от 9ч 4м
Общее время в пути от 2дн 2ч 54м

Станция пересадки
ELANSKIY
Время пересадки от 7ч 11м
Общее время в пути от 2дн 4ч 34м

Станция пересадки
SIMSKAYA
Время пересадки от 8ч 19м
Общее время в пути от 1дн 22ч 30м

Станция пересадки
KUNGUR
Время пересадки от 7ч 17м
Общее время в пути от 2дн 10ч 56м

Станция пересадки
PERM
Время пересадки от 4ч 13м
Общее время в пути от 2дн 14ч

Станция пересадки
KARTALIE
Время пересадки от 10ч
Общее время в пути от 2дн 7ч 13м

Станция пересадки
TAMERLAN
Время пересадки от 9ч 43м
Общее время в пути от 2дн 7ч 30м

Станция пересадки
TROITSK
Время пересадки от 9ч 57м
Общее время в пути от 2дн 7ч 16м
